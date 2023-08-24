Олег Скрипка виступив на концерті у Чорногорії з росіянами: деталі скандалу

Український музикант, лідер гурту ВВ Олег Скрипка знову потрапив у скандал. На цей раз він виступив у Чорногорії на фестивалі Music Saves the World, організатором якого є росіянка. Також там були артисти із РФ.
У матеріалі Styler читайте усі деталі скандалу з музикантом.
Організатором музичного заходу є продюсер із Росії Марія Семушкіна. Цей фестиваль раніше проводився у Москві, Санкт-Петербурзі, Сочі, Казані, Єкатеринбурзі, Воронежі та називався "Садиба Jazz".
"На нашому марафоні не обійшлося без експромту. Напередодні дізналася, що в гості заїде український музикант Олег Скрипка. Ми знайомі понад 20 років. Колись зі своїм проектом кабаре Олег виступав на "Садибі Jazz", - написала Семушкіна.
Виходить, що Олег Скрипка спокійно виступив на одній сцені з так званими росіянами-біженцями.
"Наприкінці вечора я запросила Олега на сцену, і разом із музикантами-біженцями з Росії, а ще й прекрасною співачкою Gladys із Франції відбувся чудовий jam session. На одній музичній частоті і в ім'я миру", - зазначила росіянка.
Скриншот посту
Сам музикант вважає, що на нього зараз сфокусовано "масову інформаційну атаку". У своєму Instagram артист повідомив, що взагалі зараз він у Європі з благодійним туром.
"Це несеться інформаційна атака. Спочатку обвинувачення у фашизмі, потім співпраця з росіянами, антифемініст. Ми це не будемо коментувати, на радість російській пропаганді. Ми завтра представляємо Україну в Брюсселі. І зараз все робиться для того, щоб зіпсувати свято в підтримку України" , - повідомили у прес-службі Скрипки, пише "Суспільне".
Цікаво, що свій пост Марія Семушкіна з фотографією зі Скрипкою видалила з Facebook.
У коментарях до постів у Instagram українці просять артиста пояснити, як це він їздить виступати "за мир" із росіянами на одній сцені.
Як ми раніше писали, Олег Скрипка оскандалився заявою про боротьбу жінок за свої права.