Олег Скрипка виступив на концерті у Чорногорії з росіянами: деталі скандалу

Що за фестиваль у Чорногорії

Організатором музичного заходу є продюсер із Росії Марія Семушкіна. Цей фестиваль раніше проводився у Москві, Санкт-Петербурзі, Сочі, Казані, Єкатеринбурзі, Воронежі та називався "Садиба Jazz".

"На нашому марафоні не обійшлося без експромту. Напередодні дізналася, що в гості заїде український музикант Олег Скрипка. Ми знайомі понад 20 років. Колись зі своїм проектом кабаре Олег виступав на "Садибі Jazz", - написала Семушкіна.

Виходить, що Олег Скрипка спокійно виступив на одній сцені з так званими росіянами-біженцями.

"Наприкінці вечора я запросила Олега на сцену, і разом із музикантами-біженцями з Росії, а ще й прекрасною співачкою Gladys із Франції відбувся чудовий jam session. На одній музичній частоті і в ім'я миру", - зазначила росіянка.

Скриншот посту

Реакція Олега Скрипки на скандал

Сам музикант вважає, що на нього зараз сфокусовано "масову інформаційну атаку". У своєму Instagram артист повідомив, що взагалі зараз він у Європі з благодійним туром.

"Це несеться інформаційна атака. Спочатку обвинувачення у фашизмі, потім співпраця з росіянами, антифемініст. Ми це не будемо коментувати, на радість російській пропаганді. Ми завтра представляємо Україну в Брюсселі. І зараз все робиться для того, щоб зіпсувати свято в підтримку України" , - повідомили у прес-службі Скрипки, пише "Суспільне".

Цікаво, що свій пост Марія Семушкіна з фотографією зі Скрипкою видалила з Facebook.

Що пишуть Скрипці українці

У коментарях до постів у Instagram українці просять артиста пояснити, як це він їздить виступати "за мир" із росіянами на одній сцені.