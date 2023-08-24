RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Олег Скрипка выступил на концерте в Черногории с россиянами: детали скандала

Фото: Олег Скрипка снова угодил в скандал (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинский музыкант, лидер группы ВВ Олег Скрипка вновь угодил в скандал. На этот раз он выступил в Черногории на фестивале Music Saves the World, организатором которого является россиянка. Также там были артисты из РФ.

В материале Styler читайте все детали скандала с музыкантом.

Что за фестиваль в Черногории

Организатором музыкального мероприятия является продюсер из России Мария Семушкина. Этот фестиваль ранее проводился в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Воронеже и назывался "Усадьба Jazz". 

"На нашем марафоне не обошлось без экспромта. Накануне узнала, что в гости заедет украинский музыкант Олег Скрипка. Мы знакомы больше 20 лет. Когда-то со своим проектом кабаре Олег выступал на "Усадьбе Jazz", - написала Семушкина.

Получается, что Олег Скрипка спокойно выступил на одной сцене с так называемыми россиянами-"беженцами".

"В конце вечера я пригласила Олега на сцену, и вместе с музыкантами-беженцами из России, а еще и прекрасной певицей Gladys из Франции состоялся отличный jam session. На одной музыкальной частоте и во имя мира", - отметила россиянка.

Скриншот поста

Реакция Олега Скрипки на скандал

Сам музыкант считает, что на него сейчас сфокусирована "массовая информационная атака". В своем Instagram артист сообщил, что вообще-то сейчас он в Европе с благотворительным туром.

"Это несется информационная атака. Сначала обвинения в фашизме, потом сотрудничество с россиянами, антифеминист. Мы это не будем комментировать, к радости российской пропаганде. Мы завтра представляем Украину в Брюсселе. И сейчас все делается для того, чтобы испортить праздник в поддержку Украины", - сообщили в пресс-службе Скрипки, пишет "Суспільне".

Интересно, что свой пост Мария Семушкина с фотографией со Скрипкой удалила из Facebook.

Что пишут Скрипке украинцы

В комментариях к постам в Instagram украинцы просят артиста объяснить, как это он ездит выступать "за мир" с россиянами на одной сцене.

  • Цікаво, це правда, що ви на одній сцені з російськими музикантами виступаєте типу за мір?

Как мы ранее писали, Олег Скрипка оскандалился заявлением о борьбе женщин за свои права.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олег Скрипка