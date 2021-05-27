Олег Скрипка признался, почему снимается в рекламе онлайн-казино: я не в восторге

Музыкант признался, что, если бы у него была работа, то он бы не "светился" в рекламе.

"Если бы я имел работу, я бы не снимался в этом. Потому, друзья-хейтеры, обращайтесь к тем, кто решил забрать работу у артистов. Безусловно, я не в восторге от того, что снялся в этой рекламе, но для меня это не критично. Если ты не имеешь год работы и у тебя нет перспективы, то начинаешь принимать такие решения", - откровенно сказал Скрипка.

Артист сообщил, что никогда не играл в казино и в его планах такого и нет. Также Скрипка отметил, что это ответственность самого человека, который посмотрел рекламу и принял решение.

"Я признаюсь честно – в казино я никогда не играл и пока не собираюсь играть. Но это решение каждого человека. Я знаю людей, которые любят играть в казино. В принципе, если философствовать, то вся наша жизнь построена таким образом, что ты сам должен брать на себя ответственность. Ты увидел рекламу, но ответственность остается на тебе. И если у людей есть такая агрессия, думаю, скорее всего, эта агрессия из-за того, что они внутри не могут это решение принять. Вот, я думаю, что не нужно артистам петь на русском, но никакой агрессии по отношению к ним у меня нет", - рассказал Скрипка.

Олег Скрипка рассказал о своем участии в рекламе казино