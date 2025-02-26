Олег Ляшко розлучається з дружиною після 26 років спільного життя

Так, процес розлучення пари розпочався у вересні 2024 року. Ініціаторкою розірвання шлюбу стала Росіта Ляшко (Сайранен), яка подала відповідну заяву до Печерського районного суду Києва.

Наступне судове засідання у цій справі заплановане на 3 березня 2025 року.

Нагадаємо, Олег Ляшко та Росіта Сайранен жили разом із 1998 року, проте офіційно узаконили свої стосунки лише у 2018-му. Олег Ляшко розлучається з Росітою Сайранен (фото: instagram.com/liashko)

У шлюбі вони виховували двох дітей - доньку Владиславу, яка народилася у 2002 році, та сина Олександра, який з’явився на світ у 2020-му. Олег Ляшко з дружиною та сином (фото: instagram.com/liashko)

Причини їхнього розлучення наразі залишаються невідомими, а подружжя поки що не робило жодних публічних заяв із цього приводу.

До слова, колишній народний депутат України та лідер "Радикальної партії", з жовтня 2022 року служить у лавах Збройних Сил України. Протягом двох років він обіймав посади, пов'язані з безпілотними системами, у 63-й окремій механізованій бригаді (ОМБр).

У жовтні 2024 року Ляшка призначили командиром батальйону безпілотних систем цієї бригади. Олег Ляшко (фото: facebook.com/O.Liashko)

За інформацією 11-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ, під його керівництвом було організовано ефективну роботу з відбиття механізованих штурмів та знищення значної кількості техніки і живої сили противника.

У вересні 2024 року батальйон безпілотних систем 63-ї ОМБр увійшов до топ-10 найефективніших підрозділів ЗСУ за результатами ураження ворожих сил за допомогою безпілотних систем.