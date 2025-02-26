Атака "шахедів" на Київщині: Остапчуки та акторка Світлицька показали жахливі кадри руйнувань

У ніч на середу, 26 лютого, російська армія випустила близько 170 ударних дронів Shahed по території України. У Київській області ворожі безпілотники атакували житлові будинки. Українські знаменитості, а саме подружжя Володимира і Катерини Остапчуків, а також акторка Олена Світлицька поділилися жахливими кадрами наслідків.

Що про це відомо, докладніше розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина Полтавська в Stories показала, що уламки "шахеда" влучили в один із будинків на території елітного селища, де вони живуть зі своїм сином Тімом, якому скоро виповниться три місяці.

"Приліт по приватному будинку в нашому селі біля нас", - написала у своєму блозі дружина телеведучого.



Дружина Остапчука показала фото наслідків після прильоту ударного дрона (скриншот)

Актриса Олена Світлицька у своєму Instagram також розповіла, що минула ніч була неспокійною і в Бучанському районі. Напередодні вона відвезла двох дочок до бабусі, але потім вирішила забрати їх додому.

"Сьогодні відчуваю гордість за свою жіночу інтуїцію. Вдячність за те, що щось підказало мені забрати дітей від бабусі, за те, що вони були зі мною цієї ночі", - зазначила вона в Stories.



Олена Світлицька показала фото пожежі (скриншот)

"Шахед" упав біля сусіднього будинку нашої бабусі. Звук вибуху ми чули навіть у себе вдома", - зазначила вона.



Світлицька розповіла про нічну атаку (скриншот)

"Дякую, що всі мої рідні живі", - написала вона.



Світлицька показала наслідки нічної атаки дронів (скриншот)

"Третій рік війни, а питання одні й ті самі. Тільки ось відчуття змінилися - здається, я не відчуваю ні страху, ні болю, тільки нескінченний відчай і розчарування", - підсумувала вона.

Дронова атака РФ

За даними Повітряних сил, у ніч на 26 лютого 2025 року, з 19:00 25 лютого, противник атакував Україну 177-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами.

У Бучанському районі Київської області російський ударний дрон влучив у житловий будинок. На місці інциденту спалахнула пожежа. У цьому ж районі пошкоджено приватний будинок, гараж і автомобіль. Крім того, постраждала 19-річна дівчина. Її госпіталізовано до місцевої лікарні.