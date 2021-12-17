Кензов впервые прокомментировал свой скандальный концерт в Бердянске: "я просто веселый человек"

Так, все это время певец никак не комментировал этот инцидент.

Как известно, у сетей до сих пор есть видео, как Олег Кензов якобы появился на своем выступлении в Бердянске навеселе. Некоторые посетители концерта записали видео, на которых певец разбрасывается кроссовками и жонглирует микрофоном.

Однако сейчас артист рассказал, что на концерте тогда был абсолютно трезвым.

К тому же он уверяет, что видео в сети были вырезаны якобы из контекста.

"Ни один человек тогда не ушел с выступления. Я каждый раз на своем концерте снимаю "шузы" и бросаю. Ну не поймал несколько раз микрофон - бывает. У меня недавно был корпоратив, и люди сказали: "Не поверите, где нам ваш концерт понравился". Я спрашиваю: "где?", а мне в ответ - в Бердянске. Я просто веселый человек, - рассказал артист.

Олег Кензов на "Музыкальной платформе"

Также певец добавил, что он просто веселый человек и вообще не употребляет алкоголь.

"Честно говоря, я вообще не употребляю. Я такой человек, которому нельзя даже 50 граммов", - сказал Кензов.

На вопрос, какие новогодние традиции поддерживает артист, он ответил:

"Новогодняя традиция - в этом году быть трезвым. И надеюсь, до конца жизни она будет неизменна".