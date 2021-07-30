Популярный украинский певец вышел на сцену пьяным: жонглировал микрофоном и матерился (видео)

В Бердянске украинский исполнитель Олег Кензов дал долгожданный сольный концерт. Выступление артиста не обошлось без приключений .

Об этом написал в Facebook Дмитрий Волканов.

Так, концерт состоялся в четверг, 29 июля.

Зрители заподозрили певца в нетрезвом состоянии, когда он только вышел на сцену.

Как пишет Волканов, он разочаровался в артисте. Ведь билеты на мероприятие стоили немалые средства.

"В итоге вместо качественной концертной программы, которая соответствует статусу артиста, и стоимости билета, зритель получил пьяный угар, выходки, мат и просто отвращение! Спасибо Олегу и его команде за этот позор", – написал пользователь.

На видео видно, что во время выступления певец еле стоит на ногах, бросал микрофон и кроссовки в своего музыканта.

Также он просто со сцены стал ругаться матом, шутя с детьми про "е-балы".

Соответствующее поведение артист пока никак не комментировал.

В комментариях пользователи поражены от увиденного.