Популярный украинский певец вышел на сцену пьяным: жонглировал микрофоном и матерился (видео)
В Бердянске украинский исполнитель Олег Кензов дал долгожданный сольный концерт. Выступление артиста не обошлось без приключений.
Об этом написал в Facebook Дмитрий Волканов.
Так, концерт состоялся в четверг, 29 июля.
Зрители заподозрили певца в нетрезвом состоянии, когда он только вышел на сцену.
Как пишет Волканов, он разочаровался в артисте. Ведь билеты на мероприятие стоили немалые средства.
"В итоге вместо качественной концертной программы, которая соответствует статусу артиста, и стоимости билета, зритель получил пьяный угар, выходки, мат и просто отвращение! Спасибо Олегу и его команде за этот позор", – написал пользователь.
На видео видно, что во время выступления певец еле стоит на ногах, бросал микрофон и кроссовки в своего музыканта.
Также он просто со сцены стал ругаться матом, шутя с детьми про "е-балы".
Соответствующее поведение артист пока никак не комментировал.
В комментариях пользователи поражены от увиденного.
- Какой ужас, а я еще хотела на его концерт пойти. Зачем деньги тратить, лучше по телевизору посмотреть;
- Если человек под кайфом приходит на работу, это не красит его;
- Полная безответственность и неуважение к зрителю.
Ранее мы сообщали, что Кензов женится на своем менеджере: пара вместе четыре года.
Также, вторая жена Олега Кензова артистка Dj Madonnа (Наталья Ярмоленко) ранее обвинила его в моральном и физическом насилии. Сам же Кензов опроверг слова бывшей жены.