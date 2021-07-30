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Популярный украинский певец вышел на сцену пьяным: жонглировал микрофоном и матерился (видео)

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Бердянск, Пятница 30 июля 2021 16:45
Популярный украинский певец вышел на сцену пьяным: жонглировал микрофоном и матерился (видео) Коллаж РБК-Украина: Кензов вышел на сцену пьяным
Автор: Тетяна Самарук

В Бердянске украинский исполнитель Олег Кензов дал долгожданный сольный концерт. Выступление артиста не обошлось без приключений.

Об этом написал в Facebook Дмитрий Волканов.

Так, концерт состоялся в четверг, 29 июля.

Зрители заподозрили певца в нетрезвом состоянии, когда он только вышел на сцену.

Как пишет Волканов, он разочаровался в артисте. Ведь билеты на мероприятие стоили немалые средства.

"В итоге вместо качественной концертной программы, которая соответствует статусу артиста, и стоимости билета, зритель получил пьяный угар, выходки, мат и просто отвращение! Спасибо Олегу и его команде за этот позор", – написал пользователь.

На видео видно, что во время выступления певец еле стоит на ногах, бросал микрофон и кроссовки в своего музыканта.

Также он просто со сцены стал ругаться матом, шутя с детьми про "е-балы".

Соответствующее поведение артист пока никак не комментировал.

В комментариях пользователи поражены от увиденного.

  • Какой ужас, а я еще хотела на его концерт пойти. Зачем деньги тратить, лучше по телевизору посмотреть;
  • Если человек под кайфом приходит на работу, это не красит его;
  • Полная безответственность и неуважение к зрителю.

Ранее мы сообщали, что Кензов женится на своем менеджере: пара вместе четыре года.

Также, вторая жена Олега Кензова артистка Dj Madonnа (Наталья Ярмоленко) ранее обвинила его в моральном и физическом насилии. Сам же Кензов опроверг слова бывшей жены.

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