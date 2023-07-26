В окупованому Маріуполі показали "ринок рабів" (відео)

"Ринок рабів" у Маріуполі

Люди збираються щоранку навпроти площі Свободи проспектом Миру і шукають роботу.

"Ринок рабів у Маріуполі. Без жартів. Навпроти площі Свободи по пр. Миру щодня можна купити собі раба. Вранці. Спочатку тут збиралися місцеві маріупольці. Тепер навіть тут їх вижила азіатська ру*ня. Від 2,5 тисячі день. У що б там не стало. Майже. Жданов 2023. Стрибок в імперське минуле", - описав те, що відбувається Андрющенко.

Дивіться на відео, як все відбувається в окупованому росіянами місті.

Окупація Маріуполя

Росія повністю окупувала Маріуполь 20 травня 2022 року. У місті залишилося трохи більш як 120 тисяч жителів із 400 тисяч, які проживали в Маріуполі до повномасштабного вторгнення росіян. У місті немає нормальної медичної допомоги, є великі проблеми з питною водою. Також російська влада намагається стимулювати на ПМП сюди громадян РФ.