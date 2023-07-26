В окупованому Маріуполі показали "ринок рабів" (відео)

В окупованому Маріуполі українці змушені не жити, а виживати. З приходом у місто "русского міра" - місцеві жителі опинилися за межею бідності.
Так радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, як щоранку люди шукають собі роботу на день, щоб якось прогодуватися.
Люди збираються щоранку навпроти площі Свободи проспектом Миру і шукають роботу.
"Ринок рабів у Маріуполі. Без жартів. Навпроти площі Свободи по пр. Миру щодня можна купити собі раба. Вранці. Спочатку тут збиралися місцеві маріупольці. Тепер навіть тут їх вижила азіатська ру*ня. Від 2,5 тисячі день. У що б там не стало. Майже. Жданов 2023. Стрибок в імперське минуле", - описав те, що відбувається Андрющенко.
Дивіться на відео, як все відбувається в окупованому росіянами місті.
Росія повністю окупувала Маріуполь 20 травня 2022 року. У місті залишилося трохи більш як 120 тисяч жителів із 400 тисяч, які проживали в Маріуполі до повномасштабного вторгнення росіян. У місті немає нормальної медичної допомоги, є великі проблеми з питною водою. Також російська влада намагається стимулювати на ПМП сюди громадян РФ.
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