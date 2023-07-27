В Маріуполі окупанти відкрили серед руїн будинків нічний клуб (відео)

Де відкрили нічний клуб у Маріуполі

Так, у ролику можна побачити, як на тлі руїн міста видніється будівля нічного клубу "Клеопатра", який, зважаючи на все, відремонтували.

"Новий-старий нічний клуб "Клеопатра". Витончене мистецтво знаходити оточення закладів для розваг серед ру*ні. Де ще не влаштувати пляски та пісні, як не посеред руїн? Скільки сотен тут вбито маріупольців? Росіянам плювати. Наступний нічний клуб, мабуть, відкриють прямо посеред цвинтаря. Чом ні? Русская культура дозволяє, прямо по Достоєвському "Тварь ли я дрожащая или право имею", - прокоментував Андрющенко.

Нічний клуб "Клеопатра"

Зазначимо, що раніше нічний клуб "Клеопатра" був одним із найпопулярніших місць відпочинку в Маріуполі. Він знаходився в будівлі на проспекті Металургів, трохи нижче за зруйнований хлібозавод. Його відкрили у 2003 році.

Заклад усередині мав площу близько 1500 кв. метрів та міг вмістити понад 800 осіб. У 2009-му році "Клеопатра" була перейменована на клуб "Фараон". 2012 року клуб закрили, а тепер окупанти вирішили відновити його роботу на руїнах...

Так виглядав клуб після закриття у 2012 році (фото: 0629.com.ua)