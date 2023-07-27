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В Мариуполе оккупанты открыли среди руин домов ночной клуб (видео)

В Мариуполе среди уничтоженных домомов открыли ночной клуб (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Мариуполе оккупанты продолжают нести "русский мир" на трагедии человеческих жизней. Теперь россияне решили устроить песни и пляски среди разрушенных домов, открыв там ночной клуб "Клеопатра", который был когда-то построен до них.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Где открыли ночной клуб в Мариуполе

Так, в ролике можно увидеть, как на фоне руин города виднеется здание ночного клуба "Клеопатра", которое, судя по всему, отремонтировали.

"Новый-старый ночной клуб "Клеопатра." Изящное искусство находить окружение заведений для развлечений среди ру*ни. Где еще не устроить пляски и песни, как не посреди руин? Сколько сотен здесь убито мариупольцев? Россиянам плевать. Следующий ночной клуб, видимо, откроют прямо посреди кладбища. Почему нет? Русская культура позволяет, прямо по Достоевскому “Тварь ли я дрожащая или право имею", - прокомментировал Андрющенко.

 

Ночной клуб "Клеопатра"

Отметим, что раньше ночной клуб "Клеопатра" был одним из самых популярных мест отдыха в Мариуполе. Он находился в здании на проспекте Металлургов, чуть ниже разрушенного хлебозавода. Его открыли в 2003 году.

Заведение внутри имело площадь около  1500 кв. метров и могло вместить более 800 человек. В 2009-ом году "Клеопатра" была переименована в клуб "Фараон". В 2012 году клуб закрыли, а теперь оккупанты решили возобновить его работу на руинах...

Так выглядел клуб после закрытия в 2012 году (фото: 0629.com.ua)

Напомним, что в оккупированном Мариуполе показали на видео "рынок рабов".

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Мариупольокупанти