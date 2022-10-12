Окупант намародерив камеру і відвіз у Бурятію. Тепер українці дивляться реаліті з його дому

Ця вулична камера спостереження належить його другові з Лимана, будинок якого обікрали росіяни. Місто було звільнене українськими військовими наприкінці вересня - на початку жовтня, і частина інтервентів встигла втекти, рятуючись від оточення.

Минуло півтора тижня, і господарі девайсу вже встигли забути про нього, але тут камера раптом знову з'явилася в онлайні.

"Вгадайте де? У Бурятії. Тож у моїх друзів тепер свій власний ДОМ 2. Може зробити пряму трансляцію?" - пише блогер.

Також він опублікував скріни та відео з камери, яка знімає те, що відбувається у квартирі бурятів.

Вкрадена в Лимані камера веде трансляцію з дому окупанта в Бурятії (фото: instagram.com/stories/yan_gordienko)

До речі, оскільки російський мародер не перенастроїв пристрій і просто поставив у своєму приміщенні фактично про людські очі, адже свою функцію камера не виконує, при цьому трансляція справжньому власнику в Україні триває.

"Я подумав: а що, якщо я зараз обмовляю невинну людину, яка просто купила вживану камеру на ринку, наприклад, яку вкрали в Україні. Проте ні, хлопці! Ця камера - вулична. Вона стояла на вулиці. А ці "свинособаки" поставили її у себе в будинку. У домі, в якому красти нічого. Навіщо їм камера?.. Коротше, жах, фу, яка мерзота! Тварі, подавіться цим усім! Це найкраще, що ви зможете побачити у своєму нікчемному житті", - висловився про ситуацію Гордієнко.

Тепер українці радяться, як назвати таке реаліті про побут російського окупанта-мародера у Бурятії (фото: instagram.com/stories/yan_gordienko)