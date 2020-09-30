С октября в Украине вступает в силу важное правило для водителей

С завтрашнего дня, 1 октября, в Украине начинает действовать обязательное требование правил дорожного движения - водители, которые едут вне населенных пунктов обязаны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.

Свет необходимо включать в любое время суток. Данное правило действует для всех механических транспортных средств до 1 мая 2021 года. Об этом сообщила патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook.

За нарушение требования водителям грозит штраф в размере от 425 до 510 гривен

Напомним, в Кропивницком водитель фуры на скорости врезался в троллейбус, в котором в этот момент находилось около 30 пассажиров. После сильного удара троллейбус вылетел на тротуар, сбил электроопору и зацепил частный дом.

Авария произошла в центре города на перекрестке улиц Архангельской и Преображенской. Водитель грузового автомобиля Renault не пропустил троллейбус, который ехал по главной дороге.

В этом ДТП сильные увечья получил водитель троллейбуса. После столкновения он вылетел с водительского сидения и сильно ударился головой. Его госпитализировали. Что касается пассажиров, то им повезло больше, люди отделались легким испугом и несколькими синяками. Травмированных могло было быть больше, но в салоне заняты были только сидячие места.

Ранее мы писали о том, что под Запорожьем подросток в ДТП убил троих людей. 15-летний водитель был за рулем Cherry, он не справился с управлением, и машина перевернулась.