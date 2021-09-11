В октябре украинцев ждут длинные выходные: какие дни будем отрабатывать

Сколько нас ждет выходных и рабочих дней

В октябре всего 31 календарный день, из них 20 дней рабочие, а 11 - будут выходными.

Также украинцев ждет укороченный на один час предпраздничный день - 13 октября.

Выходными в октябре будут: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа.

Коллаж РБК-Украина: Календарь выходных и рабочих дней в октябре 2021

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