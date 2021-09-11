У жовтні українців чекають довгі вихідні: які дні будемо відпрацьовувати

Скільки нас чекає вихідних і робочих днів

У жовтні всього 31 календарний день, з них 20 днів робочі, а 11 - будуть вихідними.

Також українців чекає укорочений на одну годину передсвятковий день - 13 жовтня.

Вихідними у жовтні будуть: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30, 31 числа.

Колаж РБК-Україна: календар вихідних і робочих днів у жовтні 2021

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