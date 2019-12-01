Октябрь улыбнется украинцам: какой будет погода в первый день зимы

Погода в Украине 1 декабря будет солнечной и преимущественно теплой. На территории Украины ожидается небольшой мороз. При этом синоптики уточнили, что риск выпадения осадков на территории нашей страны – минимален. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, теплее всего будет на Юге страны, там столбики термометров покажут днем +3...+5 градусов. Также 0 градусов обещают на Западе. Небольшой "минус" будет на остальной территории. Ночью температура воздуха упадет до -4...-1 градуса. Осадков 1 декабря не прогнозируют, а наоборот - солнечно и сухо. Ветер северо-западный 7-12 м/с.

Погода в Украине 1 декабря (скриншот: meteo.gov.ua)

При этом синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий начиная с понедельника, 2 декабря.

"2-3 декабря ухудшение погодных условий: днем 2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине, кроме южных областей будет мокрый снег, местами налипание мокрого снега, образование снежного покрова высотой 3-8 см; в Карпатах и на Закарпатье значительный снег, образования снежного покрова высотой 10-20 см; на дорогах страны, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый)", - предупредили синоптики.

Погода в первый день зимы (иллюстративное фото: pixabay.com)

Стоит также добавить, что свой прогноз на 1 декабря дали и в народе. Согласно народным поверьям, этот день называют зимоуказателем, так как погода этого дня предсказывает погоду зимы. Если с утра тепло — значит быть ростепелям в начале зимы, холод да вьюга в полдень — таковой будет и середина зимы, а если под вечер завоет, закрутит метель — то уйдет от нас зима неохотливо, с угрозами.