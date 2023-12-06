Оксен Лісовий зворушливо привітав захисників з Днем ЗСУ: "Не просто українці"

Оксен Лісовий привітав захисників України зі святом

6 грудня в Україні святкується не лише чарівне дитяче свято - День Святого Миколая, а ще й День Збройних сил України, які, власне, й оберігають життя дітей та їхніх батьків від ворога вже протягом майже двох років.

Лісовий завжди приділяє належну увагу не лише дітям та їхній освіті, а ще й увагу до захисників України та її кордонів.

Досить цікавим є той факт, що саме ці два знакових свята цього року з’єдналися і мають великий сенс для нових реалій нашої країни. Але Оксен вирішив виділити свято, яке присвячене українським героям.

"Для мене це одночасно день пам’яті та вдячності. Із сумом і гордістю згадую сьогодні тих, хто поклав своє життя задля майбутнього України", - сказав Оксен.

Міністр додав, що прямо зараз нас захищають не просто українці. Це й науковці, і вчителі, і вчорашні школярі пліч-о-пліч зі студентами - усі вони боронять нашу свободу.

Оксен Лісовий привітав захисників з Днем ЗСУ (фото: facebook.com/oksenlisovyi)

"Я ціную їхню відданість та вдячний за неймовірний внесок у незалежність держави. Захищаючи Україну, вони водночас захищають і наше майбутнє. Це більше, ніж просто кордони. Це про наші ідеї, цінності і, звісно ж, надії та мрії майбутніх поколінь. Подякуйте сьогодні тим, хто щосекунди ризикує життям заради безпеки і майбутнього України", - зауважив Лісовий.

Варто зауважити, що Оксен виділив дуже важливі речі і його слова це не лише присвята героям, а ще й прямий заклик людей звертати якомога більше уваги до маленьких перемог наших захисників, як живих, так і полеглих.

Оксен Лісовий привітав захисників з Днем ЗСУ (фото: facebook.com/oksenlisovyi)