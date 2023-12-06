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Оксен Лісовий зворушливо привітав захисників з Днем ЗСУ: "Не просто українці"

Оксен Лісовий (фото: facebook.com/oksenlisovyi)
Автор: Юлія Любченко

Оксен Лісовий у День Збройних Сил України зворушливо привітав воїнів з їхнім професійним святом та днем героїзму.

Про те, якими словами міністр освіти і науки звернувся до захисників, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Оксена у Facebook.

Оксен Лісовий привітав захисників України зі святом 

6 грудня в Україні святкується не лише чарівне дитяче свято - День Святого Миколая, а ще й  День Збройних сил України, які, власне, й оберігають життя дітей та їхніх батьків від ворога вже протягом майже двох років. 

Лісовий завжди приділяє належну увагу не лише дітям та їхній освіті, а ще й увагу до захисників України та її кордонів.

Досить цікавим є той факт, що саме ці два знакових свята цього року з’єдналися і мають великий сенс для нових реалій нашої країни. Але Оксен вирішив виділити свято, яке присвячене українським героям. 

"Для мене це одночасно день пам’яті та вдячності. Із сумом і гордістю згадую сьогодні тих, хто поклав своє життя задля майбутнього України", - сказав Оксен. 

Міністр додав, що прямо зараз нас захищають не просто українці. Це й науковці, і вчителі, і вчорашні школярі пліч-о-пліч зі студентами - усі вони боронять нашу свободу. 

Оксен Лісовий привітав захисників з Днем ЗСУ (фото: facebook.com/oksenlisovyi)

"Я ціную їхню відданість та вдячний за неймовірний внесок у незалежність держави.  Захищаючи Україну, вони водночас захищають і наше майбутнє. Це більше, ніж просто кордони. Це про наші ідеї, цінності і, звісно ж, надії та мрії майбутніх поколінь. Подякуйте сьогодні тим, хто щосекунди ризикує життям заради безпеки і майбутнього України", - зауважив Лісовий.

Варто зауважити, що Оксен виділив дуже важливі речі і його слова це не лише присвята героям, а ще й прямий заклик людей звертати якомога більше уваги до маленьких перемог наших захисників, як живих, так і полеглих.

Оксен Лісовий привітав захисників з Днем ЗСУ (фото: facebook.com/oksenlisovyi)

Раніше ми розповідали про найкращі привітання у віршах, прозі та картинках до Дня ЗСУ.

Також читайте наш матеріал про те, що Оксен Лісовий назвав основні цінні якості українців.

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Збройні сили УкраїниОксен Лісовий