Оксен Лисовой трогательно поздравил защитников с Днем ВСУ: "Не просто украинцы"

Оксен Лисовой поздравил защитников Украины с праздником

6 декабря в Украине празднуется не только волшебный детский праздник - День Святого Николая, но и День Вооруженных сил Украины, которые, собственно, и оберегают жизнь детей и их родителей от врага уже почти два года.

Лисовой всегда уделяет должное внимание не только детям и их образованию, но и внимание к защитникам Украины и ее границ.

Весьма интересен тот факт, что именно эти два знаковых праздника в этом году соединились и имеют большой смысл для новых реалий нашей страны. Но Оксен решил выделить праздник, посвященный украинским героям.

"Для меня это одновременно день памяти и благодарности. С грустью и гордостью вспоминаю сегодня тех, кто уложил свою жизнь ради будущего Украины", - сказал Оксен.

Министр добавил, что прямо сейчас нас защищают не просто украинцы. Это и ученые, и учителя, и вчерашние школьники бок о бок со студентами - все они защищают нашу свободу.

Оксен Лисовой поздравил защитников с Днем ВСУ (фото: facebook.com/oksenlisovyi)

"Я ценю их преданность и благодарен за невероятный вклад в независимость государства. Защищая Украину, они одновременно защищают и наше будущее. Это больше, чем просто границы. Это о наших идеях, ценностях и, конечно же, надеждах и мечтах будущих поколений. Спасибо сегодня тем, кто ежесекундно рискует жизнью ради безопасности и будущего Украины", - заметил Лисовой.

Следует заметить, что Оксен выделил очень важные вещи и его слова это не только посвящение героям, но и прямой призыв людей обращать как можно больше внимания к маленьким победам наших защитников, как живых, так и павших.

Оксен Лисовой поздравил защитников с Днем ВСУ (фото: facebook.com/oksenlisovyi)