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Оксана Марченко рассказала, как санкции ударили по ее бизнесу: испытания только начались

Новина українською → Киев, Понедельник 01 марта 2021 11:21
Оксана Марченко рассказала, как санкции ударили по ее бизнесу: испытания только начались Оксана Марченко попала под санкции РНБО (фото: imdb.com)
Автор: Styler

Попавшая под санкции Оксана Марченко призналась, что ее бизнес очень сильно пострадал. Но, по словам жены Виктора Медведчука, испытания для ее семьи только начинаются.

Об этом Марченко, которую не так давно Янина Соколова назвала "малороссийской курицей с циничным нутром", рассказала в интервью изданию "Страна.ua".

Марченко заявила, что о санкциях в отношении себя услышала по ТВ.

"Испытания незаконно введенными санкциями для нашей семьи только начались. Закрыты счета в банке, заблокированы любые финансовые операции, запрещены распоряжение и использование активов и собственности. В отношении бизнеса - я им владею, но управление осуществляется менеджерами компаний", - сказала она.

Такая же судьба постигла долю Марченко в акциях канала 1+1.

"Акции компании 1+1 заблокированы, как и другие активы. Я не могу ими распоряжаться. Но все эти испытания мы с моим мужем пройдем", - пожаловалась бывшая телеведущая.

Помимо прочего, Марченко прокомментировала слухи о том, что она в будущем может баллотироваться в президенты Украины. Однако сделала это Оксана в свойственной ей манере.

"На все воля Божья", - отрезала жена Медведчука.

Напомним, что санкции против Медведчука не затронули его шикарную яхту за 200 млн.

Также ранее мы писали, что внешность Оксаны Марченко сильно изменилась и теперь ее не узнать

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