Оксана Марченко рассказала, как санкции ударили по ее бизнесу: испытания только начались

Попавшая под санкции Оксана Марченко призналась, что ее бизнес очень сильно пострадал. Но, по словам жены Виктора Медведчука, испытания для ее семьи только начинаются.

Марченко заявила, что о санкциях в отношении себя услышала по ТВ.

"Испытания незаконно введенными санкциями для нашей семьи только начались. Закрыты счета в банке, заблокированы любые финансовые операции, запрещены распоряжение и использование активов и собственности. В отношении бизнеса - я им владею, но управление осуществляется менеджерами компаний", - сказала она.

Такая же судьба постигла долю Марченко в акциях канала 1+1.

"Акции компании 1+1 заблокированы, как и другие активы. Я не могу ими распоряжаться. Но все эти испытания мы с моим мужем пройдем", - пожаловалась бывшая телеведущая.

Помимо прочего, Марченко прокомментировала слухи о том, что она в будущем может баллотироваться в президенты Украины. Однако сделала это Оксана в свойственной ей манере.

"На все воля Божья", - отрезала жена Медведчука.