Оксана Марченко розповіла, як санкції вдарили по її бізнесу: випробування тільки почалися

Оксана Марченко, що потрапила під санкції, зізналася, що її бізнес дуже сильно постраждав. Але, за словами дружини Віктора Медведчука, випробування для її сім'ї тільки починаються.

Марченко заявила, що про санкції щодо себе почула по ТБ.

"Випробування незаконно введеними санкціями для нашої сім'ї тільки почалися. Закриті рахунки в банку, заблоковані будь-які фінансові операції, заборонені розпорядження і використання активів та власності. Щодо бізнесу - я ним володію, але управління здійснюється менеджерами компаній", - сказала вона.

Така ж доля спіткала частку Марченко в акціях каналу 1+1.

"Акції компанії 1+1 заблоковані, як і інші активи. Я не можу ними розпоряджатися. Але всі ці випробування ми з моїм чоловіком пройдемо", - поскаржилася колишня телеведуча.

Крім іншого, Марченко прокоментувала чутки про те, що вона в майбутньому може балотуватися в президенти України. Однак зробила це Оксана у властивій їй манері.

"На все воля Божа", - відрізала дружина Медведчука.