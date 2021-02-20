Оксана Марченко идет в политику. Уже вступила в партию

Свое решение уйти в политику 47-летняя Марченко назвала "вынужденным".

Она высказала уверенность, что после введения санкций сторонников пророссийской политсилы в Украине стало больше "в разы".

Новоиспеченный партиец ОПЗЖ также осыпала хвалебными словами своего мужа и отметила, что "до вчерашнего дня была только женой, другом, тылом, матерью его детей".

"Но вы сами того не понимая заставили меня взять политическое оружие, чтобы встать рядом со своим мужем, и идти к нашей общей цели одним фронтом. Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию "Оппозиционная платформа - За жизнь"", - провозгласила телеведущая.

Марченко также озвучила видение своей главной задачи в этой партии - это защита украинского народа "от зеленого произвола и беззакония".

"Поднявший меч, от меча и погибнет", - повторила Оксана крылатую фразу из Библии, после чего жена кума Путина перешла на украинский язык и продолжила делиться своими опасениями о печальном будущем всех граждан.

"Братья и сестры, украинцы и украинки! Зеленский и его прихвостни воюют не с нами. Они объявили войну всем вам, украинцам. У вас уже забрали землю, забирают недра, забрали свободу, и скоро заберут жилье, потому что вы не сможете платить по новым тарифам. А дальше - они заберут и ваши жизни", - внезапно заявила Марченко, и завершила спич цитатой апостола Павла: "С нами Бог, так кто против нас?"

Видео: Оксана Марченко пошла в политику и вступила в партию ОПЗЖ