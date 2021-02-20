Оксана Марченко йде у політику. Вже вступила у партію

Своє рішення піти в політику 47-річна Марченко назвала "вимушеним".

Вона висловила впевненість, що після введення санкцій прихильників проросійської політсили в Україні стало більше "в рази".

Новоспечений партієць ОПЗЖ також обсипала похвальними словами свого чоловіка і зазначила, що "до вчорашнього дня була лише дружиною, другом, тилом, матір'ю його дітей".

"Але ви самі того не розуміючи змусили мене взяти політичну зброю, щоб стати поруч зі своїм чоловіком, і йти до спільної мети одним фронтом. Тепер замість одного Медведчука ви отримали ще й Марченко, яка ніколи не прагнула в політику, але ви не залишили мені вибору! Відсьогодні я вступаю в партію "Опозиційна платформа - За життя"", - проголосила телеведуча.

Марченко також озвучила бачення свого головного завдання в цій партії - це захист українського народу "від зеленого свавілля і беззаконня".

"Хто підняв меч, від меча і загине", - повторила Оксана крилату фразу з Біблії, після чого дружина кума Путіна перейшла на українську мову і продовжила ділитися своїми побоюваннями про сумне майбутнє всіх громадян.

"Брати і сестри, українці та українки! Зеленський та його посіпаки воюють не з нами. Вони оголосили війну всім вам, українцям. У вас вже забрали землю, забирають надра, забрали свободу, і скоро заберуть житло, тому що ви не зможете платити за новими тарифами. А далі - вони заберуть і ваші життя", - раптово заявила Марченко, і завершила спіч цитатою апостола Павла: "З нами Бог, то хто проти нас?"

Відео: Оксана Марченко пішла в політику і вступила до партії ОПЗЖ