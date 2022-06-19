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В оккупированном Мелитополе ездит патриотическая маршрутка: яркие фото

Коллаж РБК-Украина по материалам "РИА Мелитополь": в Мелитополе маршрутчик украсил салон цветами украинского флага
Автор: Владимир Костырин

В Мелитополе, временно занятом российскими оккупантами, курсирует маршрутка с подголовниками в салоне в цветах украинского флага. Водитель и пассажиры не боятся открыто демонстрировать патриотические чувства, несмотря на угрозу мести со стороны захватчиков.

Об этом передает местное издание ria-m.tv.

Такой яркий общественный транспорт сняли на фото сами мелитопольцы, и разместили кадры в сети.

При этом в интернете в комментариях некоторые выразили сомнение, что в захваченном рашистами городе, где враг остро реагирует на все украинское, нашлись смельчаки, не побоявшиеся украсить салон маршрутки в цвета нашего национального стяга. Но в соцсети находятся жители Мелитополя, которые подтверждают - автобус действительно местный.

Снимки из салона маршрутки обнародовала жительница Мелитополя, которая регулярно ездит в ней.

В Мелитополе ездит маршрутка в патриотических цветах (фото: t.me/riamelitopol)

Соответствующие фото вызвали в интернете восторженные отзывы, а также украинцы высказывают надежду, что мужественный поступок водителя не повлечет за собой мести оккупантов.

В оккупированном Мелитополе заметили патриотическую маршрутку (фото: t.me/riamelitopol)

Также отмечаются, что мелитопольцы ждут скорого освобождения города воинами ВСУ, и некоторые своими активными действиями стараются приблизить победу, что поднимает дух местных жителей в оккупации.

Напомним, на днях стало известно, что в Мелитополе фермеры накормили российских захватчиков отравленной черешней.

Добавим также, перед этим 12 июня в Мелитополе партизаны устроили взрыв возле офиса "МВД" рашистов в Запорожской области, как раз когда оккупанты "праздновали" день РФ.

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Мелитопольмаршрутчик