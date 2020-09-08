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В оккупированном Донецке выступит Лепс: в "ДНР" объявили выходной

Вторник 08 сентября 2020 09:44
В оккупированном Донецке выступит Лепс: в "ДНР" объявили выходной
Григорий Лепс споет в Донецке (фото: grigoryleps.ru)
Автор: Людмила Жукова

В оккупированный Донецк едет Григорий Лепс

В оккупированный боевиками Донецк едет выступать российский певец Григорий Лепс. Он собирается спеть там на "Дне освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны". Концерт артиста пройдет 8 сентября в 19.00 судя по афишам в городе.

По случаю этого праздника 8 сентября в "ДНР" объявлен выходной. Оккупанты также отменили комендантский час. Об этом сообщается на одном из сепаратистских сайтов.

Кстати, перед концертом в Донецке Лепс пел в Крыму. 6 сентября россиянин выступил в "Юбилейном" в Ялте.

Отметим, что Григорий Лепс попал в базу сайта "Миротворец" еще в 2017 году из-за посещения Республики Крым. Также он получил несколько наград от президента России Владимира Путина, известно, что глава Кремля подарил Лепсу икону.

Напомним, что 8 сентября 1943 года от немецких войск был освобожден областной центр - Сталино (старое название Донецка). К этой дате и приурочен день освобождения всего Донбасса.

Как мы ранее писали, украинская певица выступила в Москве на дне рождения Григория Лепса.

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