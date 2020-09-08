В окупованому Донецьку виступить Лепс: в "ДНР" оголосили вихідний

Григорій Лепс заспіває в Донецьку (фото: grigoryleps.ru)

В окупований Донецьк їде Григорій Лепс

В окупований бойовиками Донецьк їде виступати російський співак Григорій Лепс. Він збирається заспівати там на "Дні визволення Донбасу від німецько-фашистських загарбників під час Великої Вітчизняної війни". Концерт артиста пройде 8 вересня в 19.00 судячи з афіш в місті.

З нагоди цього свята 8 вересня в "ДНР" оголошено вихідний. Окупанти також скасували комендантську годину. Про це повідомляється на одному з сепаратистських сайтів.

До речі, перед концертом у Донецьку Лепс співав у Криму. 6 вересня росіянин виступив у "Ювілейному" в Ялті.

Зазначимо, що Григорій Лепс потрапив у базу сайту "Миротворець" ще в 2017 році через відвідування Республіки Крим. Також він отримав кілька нагород від президента Росії Володимира Путіна, відомо, що глава Кремля подарував Лепсу ікону.

Нагадаємо, що 8 вересня 1943 року від німецьких військ був звільнений обласний центр - Сталіно (стара назва Донецька). До цієї дати і приурочений день визволення всього Донбасу.

Як ми раніше писали, українська співачка виступила в Москві на дні народження Григорія Лепса.