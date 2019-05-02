Оккупанты устроили "военный парад" в детсаду Крыма (фото)

Накануне в сети появились шокирующие снимки, как в Крыму готовятся к 9 мая. Изначально оккупанты устроили "военный парад" в школах, а после - такая же участь настигла и детсады. Соответствующие фото были опубликованы в Facebook на странице RoksolanaToday&Крым.

По снимкам складывалось впечатление, что дети маршируют, воспроизводят сценки времен Второй мировой, раздают георгиевские ленты на улицах городов и поселков и выполняют прочие поручения, но только не учатся.

Фото: (twitter.com/KrimRt)

К слову подобные ситуации происходят далеко не впервые:

Скриншот: (twitter.com/KrimRt)

К тому же, на днях сотрудники Росгвардии приняли "военный парад" у дошкольников в одном из детсадов. Уточняется, что принимал "парад" заместитель начальника севастопольского управления вневедомственной охраны, майор полиции Сергей Овчаров. А тем, кто более всех отличился, росгвардейцы вручили почетные грамоты.

К слову, оккупанты замалчивают новую беду в Крыму. Оказывается, из-за обвала опорной стены местного ракушечника полностью разрушен пляж.

Мы писали, что в оккупированном Крыму верующие святили паски в вышиванках. А владыка Климент поздравил всех православных с Пасхой и призвал не грешить, но покаяться и жить, соблюдая Божьи заповеди.

Напомним, что за огонь на Пасху оккупанты крепко получили по зубам. Уточняется, что российско-террористические группировки обстреливали украинских военных из "запрещенных" минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.