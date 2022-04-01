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Оккупанты уничтожают собственную технику, выдавая ее за "подбитую украинскую" для фотоотчета

Фото: Уничтоженный российский танк (t.me/zsuwar)
Автор: Светлана Мащенко

Российские оккупанты сами уничтожают собственную военную технику, фотографируют ее и выдают за подбитую украинскую, чтобы показать свои "успехи" на российских пропагандистских каналах.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор, опубликованный СБУ.

Судя по разговору командира и подчиненного, российский "начальник" ставит своему подчиненному задачу: сделать фото- и видеофиксацию "уничтоженных минометов".

"Попытались взорвать ее (гаубицу. - Ред.), два килограмма заложили... Сейчас минометы взорвем. И надо в реку везти", - говорит подчиненный.

На что командир отвечает, что надо делать это быстрее. Ведь наверху ждут фотографий "пушок, минометов, бинтов, крови..."

В Службе безопасности Украины говорят, что враг пользуется сходством нашей техники ради заверения россиян в успешности "спецоперации".

Интересно, что даже в этом у оккупанта возникают проблемы. Они никак не могут уничтожить собственную гаубицу ни из гранатомета, ни взрывчаткой.

Ранее мы публиковали видео, на котором можно увидеть, как выглядит "грозная армия ДНР".

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