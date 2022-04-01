RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти знищують власну техніку, аби видати її за "підбиту українську" для фотозвіту

Фото: Знищений російський танк (t.me/zsuwar)
Автор: Світлана Мащенко

Російські окупанти самі знищують власну військову техніку, фотографують її і видають за підбиту українську, аби показати свої "успіхи" на пропагандистських російських каналах.

Про це свідчить перехоплена розмова, опублікована СБУ.

Судячи з розмови командира і підлеглого, російський "начальник" ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію "знищених мінометів".

"Спробували підірвати її (гаубицю. - Ред.), два кілограми заклали… Зараз міномети підірвемо. І треба в річку везти", - говорить підлеглий.

На що командир відповідає, що треба робити це швидше. Адже нагорі чекають фотографій "пушок, мінометів, бинтів, крові..."

В Службі безпеки України кажуть, що ворог користується схожістю нашої техніки заради запевнення росіян в успішності "спецоперації".

Цікаво, що навіть у цьому в окупанта виникають проблеми. Вони ніяк не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою.

Раніше ми публікували відео, на якому можна побачити, як виглядає "грізна армія ДНР".

Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниВійна Росії проти України