Окупанти знищують власну техніку, аби видати її за "підбиту українську" для фотозвіту

Судячи з розмови командира і підлеглого, російський "начальник" ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію "знищених мінометів".

"Спробували підірвати її (гаубицю. - Ред.), два кілограми заклали… Зараз міномети підірвемо. І треба в річку везти", - говорить підлеглий.

На що командир відповідає, що треба робити це швидше. Адже нагорі чекають фотографій "пушок, мінометів, бинтів, крові..."

В Службі безпеки України кажуть, що ворог користується схожістю нашої техніки заради запевнення росіян в успішності "спецоперації".

Цікаво, що навіть у цьому в окупанта виникають проблеми. Вони ніяк не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою.