Окупанти знищують власну техніку, аби видати її за "підбиту українську" для фотозвіту

Російські окупанти самі знищують власну військову техніку, фотографують її і видають за підбиту українську, аби показати свої "успіхи" на пропагандистських російських каналах.
Про це свідчить перехоплена розмова, опублікована СБУ.
Судячи з розмови командира і підлеглого, російський "начальник" ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію "знищених мінометів".
"Спробували підірвати її (гаубицю. - Ред.), два кілограми заклали… Зараз міномети підірвемо. І треба в річку везти", - говорить підлеглий.
На що командир відповідає, що треба робити це швидше. Адже нагорі чекають фотографій "пушок, мінометів, бинтів, крові..."
В Службі безпеки України кажуть, що ворог користується схожістю нашої техніки заради запевнення росіян в успішності "спецоперації".
Цікаво, що навіть у цьому в окупанта виникають проблеми. Вони ніяк не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою.
Раніше ми публікували відео, на якому можна побачити, як виглядає "грізна армія ДНР".
Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.