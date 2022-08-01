Оккупанты украли знаменитую херсонскую баржу: на ней возили арбузы в Киев
Российские оккупанты украли в Херсоне баржу, на которой ежегодно перевозили арбузы в Киев. П данным местных жителей, баржу перегоняют в сторону Антоновского моста.
Об этом сообщают в одном из херсонских Telegram-каналов.
"В акватории Днепра замечена деятельность русских военных. Они угнали 2 судна на Нибулоне (сухогруз или баржа) и транспортируют его буксирами в направлении Херсона.
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В комментариях к посту местные жители сообщают, что баржа, которую украли оккупанты - та самая, на которой в начале августа из Херсонской области отправляли арбузы в Киев.
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Стоит отметить, что баржа принадлежит компании Нибулон, основателя которой Алексея Вадатурского оккупанты убили совсем недавно ракетами.
Напомним, что отправка арбузов баржей из Херсонской области в Киев стала в последние годы традицией. И эта баржа стала негласным символом Херсона.
Над этой традицией посмеивались и утверждали, что баржа не решает проблемы логистики для аграриев. Однако баржу в столице ежегодно ждали.
Кстати, ранее мы сообщали о том, что российские оккупанты пытаются восстановить Антоновский мост.
А также мы рассказывали о том, что ВСУ нанесли удар по еще одному мосту в Херсоне.