Оккупанты сожгли конюшню с лошадьми под Северодонецком: животные сгорели заживо

Под Северодонецком в Метелкино российские оккупанты обстреляли конно-спортивный комплекс "Виртуоз". В результате такого циничного поступка все животные сгорели заживо.

Детали трагического инцидента

В конюшне в поселке Метелкино погибли все лошади, которых там было немало.

Почему владелец конюшни Павел Дебеда за три месяца не эвакуировал животных из зоны боевых действий и куда делись средства, которые небезразличные люди собирали на помощь лошадям - остается неизвестным. Об этом рассказали в комментариях местные жители.

Такими были лошади в конюшне (фото из архива/Светлана Белова)

Что известно о владельце конюшни

Отмечается, что владелец конюшни является поклонником "русского мира". Он наотрез отказался эвакуировать лошадей и не дал это сделать другим. Местные жители говорят, что не раз предлагали это сделать за свой счет.

"С первых дней войны Павел Дебеда уехал в Старобельск со словами, что его все устраивает, потому что он ждал прихода оккупантов. Сказал, что вернется, когда они придут сюда, а лошадей оставил здесь. Мы, я и несколько девушек, которые занимались в клубе, хотели вывезти лошадей в безопасное место. И на эти слова он сказал, что разрешения не даст, это его кони. Пригрозил, что обратится в полицию и обвинит нас в мародерстве", - говорят зоозащитники про владельца конюшни.

Также люди сообщают, что еще до войны владельца уличали в жестоком обращении с животными.

Тренер комплекса "Виртуоз" остался жив, но его местонахождение неизвестно.

"Валерия Степаныча, тренера - не нашли, но говорят, что он выжил", - написала Белова.