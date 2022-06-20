ru ua
Пн, 20 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты сожгли конюшню с лошадьми под Северодонецком: животные сгорели заживо

Новина українською →
Северодонецк, Понедельник 20 июня 2022 09:02
Оккупанты сожгли конюшню с лошадьми под Северодонецком: животные сгорели заживо Фото: Оккупанты уничтожили конюшню с лошадьми (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Под Северодонецком в Метелкино российские оккупанты обстреляли конно-спортивный комплекс "Виртуоз". В результате такого циничного поступка все животные сгорели заживо.

О печальных новостях сообщила парапсихолог Светлана Белова.

Детали трагического инцидента

В конюшне в поселке Метелкино погибли все лошади, которых там было немало.

Почему владелец конюшни Павел Дебеда за три месяца не эвакуировал животных из зоны боевых действий и куда делись средства, которые небезразличные люди собирали на помощь лошадям - остается неизвестным. Об этом рассказали в комментариях местные жители.

Оккупанты сожгли конюшню с лошадьми под Северодонецком: животные сгорели заживоОккупанты сожгли конюшню с лошадьми под Северодонецком: животные сгорели заживоОккупанты сожгли конюшню с лошадьми под Северодонецком: животные сгорели заживоТакими были лошади в конюшне (фото из архива/Светлана Белова)

Что известно о владельце конюшни

Отмечается, что владелец конюшни является поклонником "русского мира". Он наотрез отказался эвакуировать лошадей и не дал это сделать другим. Местные жители говорят, что не раз предлагали это сделать за свой счет.

"С первых дней войны Павел Дебеда уехал в Старобельск со словами, что его все устраивает, потому что он ждал прихода оккупантов. Сказал, что вернется, когда они придут сюда, а лошадей оставил здесь. Мы, я и несколько девушек, которые занимались в клубе, хотели вывезти лошадей в безопасное место. И на эти слова он сказал, что разрешения не даст, это его кони. Пригрозил, что обратится в полицию и обвинит нас в мародерстве", - говорят зоозащитники про владельца конюшни.

Также люди сообщают, что еще до войны владельца уличали в жестоком обращении с животными.

Тренер комплекса "Виртуоз" остался жив, но его местонахождение неизвестно.

"Валерия Степаныча, тренера - не нашли, но говорят, что он выжил", - написала Белова.

Оккупанты сожгли конюшню с лошадьми под Северодонецком: животные сгорели заживо

Ранее мы писали, что Киевский ипподром обратился к украинцам с просьбой о помощи со сбором средств для тренировки и удержания молодых лошадей.

Также читайте, что российские оккупанты расстреляли под Киевом лошадей певицы Камалии.

Читайте РБК-Украина в Google News
оккупанты
LITE
Знаки Зодиака, у которых совсем скоро начнется "белая полоса": хватайтесь за этот шанс!
Знаки Зодиака, у которых совсем скоро начнется "белая полоса": хватайтесь за этот шанс!