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Российские оккупанты расстреляли под Киевом лошадей певицы Камалии

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Киев, Суббота 02 апреля 2022 09:57
Российские оккупанты расстреляли под Киевом лошадей певицы Камалии Оккупанты расстреляли конюшню в Буче (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Певица Камалия уехала из Украины 1 марта в Польшу. В Буче Киевской области российские оккупанты расстреляли конюшню, в которой находились животные исполнительницы.

Об этом Камалия сообщила на своей странице в Instagram.

"Моего малыша Тоти-Сеньора, сына легендарного Тотиласа, многократно чемпиона мира, чемпиона Олимпийских игр, больше нет. Русские фашисты расстреляли несколько лошадей из нашей конюшни "КСК Буча" и заминировали ее. Зеленых лугов тебе, мой малыш!" - написала артистка.

На видео ниже можно увидеть еще живого коня Тоти-Сеньора.

Напомним, что 1 марта певица все же покинула свой дом в Украине. А вот ее мама не захотела уезжать.

"Маму не смогла уговорить, она сказала, что прожила в Украине 65 лет, и никуда ехать не собирается. Сейчас она уехала в Ужгород", - поделилась Камалия.

По словам звезды, когда она была на пути к границе, то едва не погибла.

К слову, свой трехэтажный дом в столице за 5 миллионов долларов она оставила подруге, тренеру по конному спорту, которая осталась без дома.

Напомним, что еще до полномасштабной войны Камалия вместе с другими звездами призвала поддерживать украинскую армию.

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Камалия
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