ru ua
Пн, 20 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти спалили стайню з кіньми під Сєвєродонецьком: тварини згоріли живцем

Новость на русском →
Сєвєродонецьк, Понеділок 20 червня 2022 09:02
Окупанти спалили стайню з кіньми під Сєвєродонецьком: тварини згоріли живцем Фото: окупанти знищили стайню з кіньми (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Під Сєверодонєцьком у Метьолкіно російські окупанти обстріляли кінно-спортивний комплекс "Віртуоз". В результаті такого цинічного вчинку всі тварини згоріли живцем.

Про сумні новини повідомила парапсихолог Світлана Бєлова.

Деталі трагічного інциденту

У стайні в селищі Метьолкіно загинули всі коні, яких там було чимало.

Чому власник стайні Павло Дебеда за три місяці не евакуював тварин із зони бойових дій та куди поділися кошти, які небайдужі люди збирали на допомогу коням - залишається невідомим. Про це розповіли в коментарях місцеві жителі.

Окупанти спалили стайню з кіньми під Сєвєродонецьком: тварини згоріли живцемОкупанти спалили стайню з кіньми під Сєвєродонецьком: тварини згоріли живцемОкупанти спалили стайню з кіньми під Сєвєродонецьком: тварини згоріли живцемТакими були коні в стайні (фото з архіву/Світлана Бєлова)

Що відомо про власника стайні

Зазначається, що власник стайні є шанувальником "руського міра". Він навідріз відмовився евакуювати коней і не дав це зробити іншим. Місцеві жителі кажуть, що не раз пропонували це зробити своїм коштом.

"З перших днів війни Павло Дебеда поїхав до Старобільська зі словами, що його все влаштовує, тому що він чекав приходу окупантів. Сказав, що повернеться, коли вони прийдуть сюди, А коней залишив тут. Ми, я і кілька дівчат, які займалися в клубі, хотіли вивезти коней в безпечне місце. І на ці слова він сказав, що дозволу не дасть, це його коні. Пригрозив, що звернеться в поліцію і звинуватить нас у мародерстві", - кажуть зоозахисники про власника стайні.

Також люди повідомляють, що ще до війни власника викривали в жорстокому поводженні з тваринами.

Тренер комплексу "Віртуоз" залишився живий, але його місцезнаходження невідоме.

"Валерія Степанича, тренера - не знайшли, але кажуть, що він вижив", - написала Бєлова.

Окупанти спалили стайню з кіньми під Сєвєродонецьком: тварини згоріли живцем

Раніше ми писали, що Київський іподром звернувся до українців з проханням про допомогу зі збором коштів для тренування і утримання молодих коней.

Також читайте, що російські окупанти розстріляли під Києвом коней співачки Камалії.

Читайте РБК-Україна в Google News
оккупанты
LITE
Знаки Зодіаку, у яких зовсім скоро почнеться "біла смуга": хапайтеся за цей шанс!
Знаки Зодіаку, у яких зовсім скоро почнеться "біла смуга": хапайтеся за цей шанс!