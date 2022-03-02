UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оккупанты создали фейковую страницу Верховной Рады: украинцев просят подавать жалобы

Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты расширяют каналы информационно-психологических спецопераций для распространения дезинформации в Украине.

В частности, 2 марта кафиры оккупанты создали в телеграмме фейковую страницу Верховной Рады Украины, сообщают на странице Госспецсвязи.

Отмечается, что информацию о появлении фейка распространили работники Госспецсвязи Украины. Чиновники призвали украинцев заблокировать фейковый аккаунт.

Чем больше жалоб направят пользователи, тем быстрее источник распространения пропагандистских данных будет уничтожен.

Кроме непосредственной отправки жалоб в Госспецсвязи попросили украинцев распространить информацию о появлении фейкового аккаунта, чтобы ущерб от публикаций был меньше.

Вот адрес канала, который нужно заблокировать: https://t.me/verkhovna_rada_ua

"Просим максимальное распространение! Дружественные каналы и СМИ! Информационное войско! У страницы Верховной Рады Украины появился фейк! Давайте вместе уберем его. Бросайте жалобы, - отметили в госспецсвязи.

Ранее мы сообщали, что в сети распространяют фейк о Viber, чтобы получить доступ к переписке и звонкам.

Также мы писали, что созданы Telegram-каналы глав обладминистраций для противодействия дезинформации.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Украинафейк