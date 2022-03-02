Оккупанты создали фейковую страницу Верховной Рады: украинцев просят подавать жалобы

Отмечается, что информацию о появлении фейка распространили работники Госспецсвязи Украины. Чиновники призвали украинцев заблокировать фейковый аккаунт.

Чем больше жалоб направят пользователи, тем быстрее источник распространения пропагандистских данных будет уничтожен.

Кроме непосредственной отправки жалоб в Госспецсвязи попросили украинцев распространить информацию о появлении фейкового аккаунта, чтобы ущерб от публикаций был меньше.

Вот адрес канала, который нужно заблокировать: https://t.me/verkhovna_rada_ua

"Просим максимальное распространение! Дружественные каналы и СМИ! Информационное войско! У страницы Верховной Рады Украины появился фейк! Давайте вместе уберем его. Бросайте жалобы, - отметили в госспецсвязи.