Оккупанты создали фейковую страницу Верховной Рады: украинцев просят подавать жалобы

Российские оккупанты расширяют каналы информационно-психологических спецопераций для распространения дезинформации в Украине.
В частности, 2 марта кафиры оккупанты создали в телеграмме фейковую страницу Верховной Рады Украины, сообщают на странице Госспецсвязи.
Отмечается, что информацию о появлении фейка распространили работники Госспецсвязи Украины. Чиновники призвали украинцев заблокировать фейковый аккаунт.
Чем больше жалоб направят пользователи, тем быстрее источник распространения пропагандистских данных будет уничтожен.
Кроме непосредственной отправки жалоб в Госспецсвязи попросили украинцев распространить информацию о появлении фейкового аккаунта, чтобы ущерб от публикаций был меньше.
Вот адрес канала, который нужно заблокировать: https://t.me/verkhovna_rada_ua
"Просим максимальное распространение! Дружественные каналы и СМИ! Информационное войско! У страницы Верховной Рады Украины появился фейк! Давайте вместе уберем его. Бросайте жалобы, - отметили в госспецсвязи.
Ранее мы сообщали, что в сети распространяют фейк о Viber, чтобы получить доступ к переписке и звонкам.
Также мы писали, что созданы Telegram-каналы глав обладминистраций для противодействия дезинформации.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!