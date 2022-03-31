Оккупанты пришли под Харьков и "освободили" там коров (видео)

"Местный "колхоз" Харьковской области долгие годы был под гнетом "летучих эскадронов смерти из националистов", но российская армия "освободила" коров! Теперь они свободны!" - подписаны кадры.

На видео можно увидеть разбомбленное вдрызг фермерское хозяйство. А с пол десятка животных бродят по голой земле без воды, пищи, страдая от полного вымени, которое некому выдоить.

Интересно, коровы тоже прятали в подземельях боеприпасы, танки, а может это была биолаборатория?