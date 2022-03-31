Окупанти прийшли під Харків і "звільнили" там корів (відео)

"Місцевий "колгосп" Харківської області довгі роки був під гнітом "летючих ескадронів смерті з націоналістів", але російська армія "звільнила" корів! Тепер вони вільні!" - підписані кадри.

На відео можна побачити розбомблене вщент фермерське господарство. А з півдесятка тварин бродять по голій землі без води, їжі, страждають від повного вимені, яке нікому видоїти.

Цікаво, корови теж ховали в підземеллях боєприпаси, танки, а може це була біолабораторія?