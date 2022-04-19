Оккупанты снова применили химснаряды: какие симптомы и как уберечься от воздействия

В Харьковской области российские оккупанты снова применили снаряды с запрещенным химическим веществом. У военных наблюдались симптомы химического отравления.

Что известно о применении химического оружия и как защититься от воздействия на организм – читайте ниже.

По словам бойца ТРО Харькова Юрия Корсунова, на Изюмском направлении российские оккупанты снова применили запрещенное химическое вещество. Украинские военные сообщили о признаках химического воздействия.

"Прошла информация по определенным источникам, о том, что на Изюмском направлении враг применил снаряды с запрещенным химическим веществом. Но для неприятеля нет никаких ограничений. Такова информация от бойцов, которые после обстрела обладали определенными признаками химического воздействия. Были рвотные рефлексы, даже кровью, кто-то был в головокружении, кто получил ожоги лица", - рассказал Корсунов в эфире Espresso.TV.

Предположительно, оккупанты могли снова применить фосфорные бомбы, которые запрещены для использования.

Как оказать первую помощь при химической атаке

1. Если фосфор попал на одежду – его срочно нужно снять так, чтобы частички фосфора не попали на открытую кожу.

2. Хуже всего, когда фосфор попадает на кожу, так как он прилипает и постоянно горит. Немедленно нужно перекрыть взаимодействие фосфора с кислородом – накрыть фосфор влажной тряпкой, тканью, землей или грязью.

3. Удалять фосфор с кожи нужно под слоем холодной воды неострыми предметами. Нельзя дотрагиваться к фосфору пальцами.

4. При первой помощи не используйте вату и перекись водорода. Когда перекись распадается, производится вода и кислород, которые вызывают возгорание фосфора.

5. Если фосфорная бомба попала в дом – не пытайтесь погасить пожар. Клубы белого дыма, который образовываются в результате горения фосфора, поражают дыхательные пути. У человека наблюдаются проблемы с дыханием и это может привести к смерти.

6. Нужно быстро покинуть место пожара, закрыв нос и не вдыхать дым.