Отравление зарином: как защититься от химического оружия

Вечером 11 апреля появилась информация от том, что оккупанты применили в Мариуполе химическое вещество против украинских защитников и гражданского населения. Источник, близкий к Минобороны Украины сообщил, что есть высокая вероятность того, что агрессор может применить химическое оружие.

Пострадавшие в Мариуполе жалуются на дыхательную недостаточность и вестибуло-атактический синдром. По словам специалистов, это могут быть симптомы отравления зарином.