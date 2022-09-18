Оккупанты показали интервью с пленной "Пташкой": защитница Мариуполя опозорила пропагандистов

Защитница Мариуполя 21-летняя военный медик Катерина с позывным "Пташка" , которая после выхода из "Азовстали" вместе с другими украинскими воинами, до последнего оборонявшими эту твердыню, сейчас находится в плену у российских оккупантов.

Интервенты пытаются сделать "обличительные сюжеты" для своей пропаганды, записывая на камеру "интервью" с храброй девушкой, но, как видно из опубликованного ролика, у них ничего не выходит.

Несмотря на ужасы плена, в который попала украинка еще в мае, стальная Пташка из Мариуполя держится достойно, сохраняет крепкость духа, не поддается на провокации своих мучителей и уловки российских пропагандистов, и прямо рассказывает о защите своей земли от оккупантов.

Хотя Катерина Полищук и медсестра, захватчики в своем сюжете называют девушку "снайпером Азова".

В пропагандистском видео россияне не забыли упомянуть и песни девушки, которые защитница Мариуполя пела на "Азовстали". В частности, особо интервенты, очевидно, оценили композицию со словами о гетмане Иване Мазепе.

Сама "Пташка" в этом псевдо-интервью отвечает на вопросы на украинском языке, смеется в камеру пропагандистов.

Катерина признается, что отправилась бы на защиту Мариуполя снова, а сожалеет лишь об одном - что в одним из видео с ее знаменитыми песнями, которые облетели мир, она высказывалась матом о захватчиках, и такие нецензурные речи услышала ее мама.

Таким образом в коротком сюжете, собранном из нарезанных видео, видно: украинка говорит одно, а россияне пишут под роликом в текстовке другое. В итоге вместо ожидаемого пропагандистами "разоблачения" защитницы Мариуполя получается очередной топорно сделанный фейковый сюжет.

Соответствующий ролик с "интервью" от российских пропагандистов выложен на Telegram-канале "Лачен пишет"

"Надо понимать, что в плену некоторые предложения вынуждены говорить под давлением палачей", - отмечается в публикации.

Екатерина родом из городка Сосновка в Тернопольской области. После 9 класса школы поступила в Тернопольский творческий колледж имени Соломии Крушельницкой на отделение "пение". Была также актрисой местного народного драматического театра-студии "Созвездие".

В 2020 году Екатерина окончила музыкальный колледж, но вместо работы по профессии выбрала мотошколу. Она переехала в Киев. Параллельно с мотоциклами "Птичка" увлеклась и военным делом. А еще в столице вступила в правозащитную организацию и участвовала в митингах.

Катерина "Пташка" Полищук (фото из сети)

Еще весной 2021 Катя сообщила друзьям и намерении отправиться на передовую защищать Украину. Она прошла курсы к медицинской помощи и хотела отправиться на фронт как военный медик. А затем отправилась в Донецкую область.

Родным она сообщать не стала, чтобы не волновались – говорила, что работает в госпитале. Родители узнали, где дочь действительно, когда увидели видео из бункера "Азовстали", где Катя вместе с другими защитниками пела патриотические песни.

Катерина "Пташка" - защитница Мариуполя (фото из сети)