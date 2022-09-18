Окупанти показали інтерв'ю з полоненою "Пташкою": захисниця Маріуполя зганьбила пропагандистів

Захисниця Маріуполя 21-річна військовий медик Катерина з позивним "Пташка" , яка після виходу з "Азовсталі" разом з іншими українськими воїнами, які до останнього обороняли цю твердиню, зараз перебуває в полоні у російських окупантів.

Інтервенти намагаються зробити "викривальні сюжети" для своєї пропаганди, записуючи на камеру "інтерв'ю" з хороброю дівчиною, але, як видно з опублікованого ролика, у них нічого не виходить.

Попри жахи полону, в який потрапила українка ще у травні, сталева Пташка з Маріуполя тримається гідно, зберігає міцність духу, не піддається на провокації своїх катів та хитрощі російських пропагандистів, і прямо розповідає про захист своєї землі від окупантів.

Хоча Катерина Поліщук - медсестра, загарбники у своєму сюжеті називають дівчину "снайпером Азова".

У пропагандистському відео росіяни не забули згадати і пісні дівчини, які співачка Маріуполя співала на "Азовсталі". Зокрема, особливо інтервенти, очевидно, оцінили композицію зі словами про гетьмана Івана Мазепу.

Сама "Пташка" у цьому псевдоінтерв'ю відповідає на запитання українською мовою, сміється у камеру пропагандистів.

Катерина зізнається, що вирушила б на захист Маріуполя знову, а жалкує лише про одне - що в одному з відео з її знаменитими піснями, які облетіли світ, вона висловлювалася матом про загарбників, і такі нецензурні слова почула її мама.

Таким чином у короткому сюжеті, зібраному з нарізаних відео, видно: українка говорить одне, а росіяни пишуть під роликом текстівкою інше. У результаті замість очікуваного пропагандистами "викриття" захисниці Маріуполя виходить черговий незграбно зроблений фейковий сюжет.

Відповідний ролик із "інтерв'ю" від російських пропагандистів викладено на Telegram-каналі "Лачен пише".

"Треба розуміти, що у полоні деякі речення вимушені казати під тиском катів", - зазначається у публікації.

Катерина родом з містечка Соснівка в Тернопільській області. Після 9 класу школи вступила до Тернопільського творчого коледжу імені Соломії Крушельницької на відділення "спів". Була також актрисою місцевого народного драматичного театру-студії "Сузір'я".

У 2020 році Катерина закінчила музичний коледж, але замість роботи за професією вибрала мотошколу. Вона переїхала до Києва. Паралельно з мотоциклами "Пташка" захопилася і військовою справою. А ще у столиці вступила в правозахисну організацію і брала участь у мітингах.

Катерина "Пташка" Поліщук (фото з мережі)

Ще навесні 2021 року Катя повідомила друзям і намірі відправитися на передову захищати Україну. Вона пройшла курси домедичної допомоги та хотіла відправитися на фронт як військовий медик. А потім вирушила в Донецьку область.

Рідним вона повідомляти не стала, щоб не хвилювалися - говорила, що працює в госпіталі. Батьки дізналися, де дочка насправді, коли побачили відео з бункера "Азовсталі", де Катя разом з іншими захисниками співала патріотичні пісні.

Катерина "Пташка" - захисниця Маріуполя (фото з мережі)