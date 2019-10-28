Оккупанты подсветили Крымский мост: в сеть попало видео

В оккупированном Крыму россияне подсветили огнями мост, который соединяет материк с полуостровом Крым. Так, оккупационные власти "тестировали подсветку". Об этом сообщается на сайте транспортного перехода.

"На один час включили 366 из 1178 светильников с белыми и красными диодами. Они установлены на своде арки и опорах под ней. Специалисты провели юстировку: световой поток энергосберегающих ламп направили на заданные проектом точки", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что суммарно архитектурная подсветка включает более 2 тысяч светильников и свыше 19 километров кабельных линий.

"Линейно километр моста будет в цветах триколора", – сказано в сообщении.

Видео с подсвеченным мостом попало в сеть. Его сняли с высоты птичьего полета.