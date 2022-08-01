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Оккупанты начали продавать свои фейковые награды "За освобождение" (фото)

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Понедельник 01 августа 2022 17:21
Оккупанты начали продавать свои фейковые награды "За освобождение" (фото) Российские оккупанты продают фейковые медали за освобождение украинских городов (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты начали продавать свои фейковые медали "За освобождение" украинских городов. На популярном в РФ сайте для покупок и продаж появились объявления о продаже таких медалей практически за копейки.

Как выглядят эти объявления и сколько за медали хотят оккупанты - читайте ниже.

На Avito в рубрике "Медали сувенирные" стали появляться медали "За освобождение Мариуполя" - с датой выпуска 21 апреля 2022 года. Их продают вместе с документами и хотят от 500 до 1000 рублей.

Оккупанты начали продавать свои фейковые награды &quot;За освобождение&quot; (фото)За медаль "За взятие Киева" от 2015 года хотят немного больше - от 1200 рублей. Ее тоже продают с документами и утверждают, что она совершенно новая.

Оккупанты начали продавать свои фейковые награды &quot;За освобождение&quot; (фото)Оккупанты начали продавать свои фейковые награды &quot;За освобождение&quot; (фото)

Такие медали придумали и выпустили оккупанты, а даже успели раздать их в конце весны российским солдатам.

Кстати, дизайн этих фейковых медалей в точности повторяет стиль советских наград времен Второй Мировой войны - их вручали за освобождение городов СССР и Европы, которые находились под оккупацией нацистов.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, российский пленный посмотрел видео с пытками украинского воина и упал в обморок.

А еще мы писали о том, что один из оккупантов из плена позвонил своей жене, но та попросила перезвонить после работы.

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