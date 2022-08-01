Окупанти почали продавати свої фейкові нагороди "За звільнення" (фото)

Російські окупанти почали продавати свої фейкові медалі "За звільнення" українських міст. На популярному у РФ сайті для покупок і продажів з'явилися оголошення про продаж таких медалей практично за копійки.

Як виглядають ці оголошення і скільки за медалі хочуть окупанти - читайте нижче.

На Avito в рубриці "медалі сувенірні" стали з'являтися медалі "За звільнення Маріуполя" - з датою випуску 21 квітня 2022 року. Їх продають разом з документами та хочуть від 500 до 1000 рублів.

За медаль "За взяття Києва" від 2015 року хочуть трохи більше - від 1200 рублів. Її теж продають з документами та стверджують, що вона абсолютно нова.

Такі медалі придумали та випустили окупанти, а навіть встигли роздати їх наприкінці весни російським солдатам.

До речі, дизайн цих фейкових медалей в точності повторює стиль радянських нагород часів Другої світової війни - їх вручали за звільнення міст СРСР і Європи, які перебували під окупацією нацистів.