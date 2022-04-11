ru ua
Пн, 11 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты едут убивать и насиловать в Украину под радостные крики толпы: появилось видео

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 10:35
Оккупанты едут убивать и насиловать в Украину под радостные крики толпы: появилось видео Коллаж РБК-Украина: Российские военные едут убивать в Украину под крики толпы
Автор: Светлана Мащенко

Если у кого-то еще остались сомнения по поводу того, что есть "плохая путинская армия" и "хорошие русские", видео в нашей статье покажет, что это не так.

Кадры разместил советник Министра внутренних дел Антон Геращенко.

На них видно, что колонну российской техники, которая направляется в Украину, провожает группа поддержки.

Масса с флажками выкрикивает, машет руками, снимает проход колонны на телефоны.

Среди присутствующих - ребенок в военной форме, мужчина в куртке с надписью СССР, на приехавших гражданских автомобилях символика Z.

"А потом нам говорят, что это путин один виноват, а не просты русские. Это путин насиловал в Буче? Это путин запускал ракету в Краматорск?.. Махать руками убийцам - есть самое прямое соучастие в убийстве", - пишет Геращенко.

Смотрите ниже видео:

Ранее мы писали про рассказ маленькой девочки, которой пришлось пройти через ужасы оккупации Мариуполя.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
LITE
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку