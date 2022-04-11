"Осколки быстро достали": маленькая девочка рассказала об ужасах Мариуполя
Маленькая девочка из Мариуполя рассказала, что ей пришлось пережить во время боев в городе. Жизнь в подвале, побег из оккупации, взрыв на "растяжке" - рассказ ребенка шокирует.
Видео с историей девочки и ее мамы появилось в сети.
"Мы прятались в подвале маленьком. И в мой дом прилетело. Потом нас засыпало", - говорит малышка.
Дальше ребенок рассказывает, как она зацепила "растяжку", называя ее "розеткой".
"Мы выходили из Мариуполя. Я нашла розетку на полу возле дома. Я случайно на нее наступила. А потом бубухнуло", - продолжает рассказ ребенок.
К счастью, серьезных ранений никто не получил.
"Потом, когда была бомба, я присела возле сумки. Мама меня взяла на руки и возле кустика посадила. Там была кровь", - говорит малышка.
Девочка показывает осколочные ранения на лбу, руках, ножках.
"Быстро достали осколки. У нас была операция", - добавил ребенок.
Смотрите ниже видео:
Ранее мы писали, про изнасилование украинки в Богдановке, прогремевшее на весь мир. Появилось видео с места преступления.
Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.