Окупанти їдуть вбивати і ґвалтувати в Україну під радісні крики натовпу: з'явилося відео

Якщо у когось ще залишилися сумніви з приводу того, що є "погана путінська армія" і "хороші росіяни", відео в нашій статті покаже, що це не так.

На них видно, що колону російської техніки, яка прямує в Україну, проводжає група підтримки.

Маса з прапорцями вигукує, махає руками, знімає прохід колони на телефони.

Серед присутніх - дитина у військовій формі, чоловік у куртці з написом СРСР, на цивільних автомобілях, що приїхали, символіка Z.



"А потім нам кажуть, що це путін один винен, а не прості росіяни. Це путін ґвалтував у Бучі? Це путін запускав ракету в Краматорськ?.. Махати руками вбивцям - є сама пряма співучасть у вбивстві", - пише Геращенко.

Дивіться нижче відео: