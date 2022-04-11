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Окупанти їдуть вбивати і ґвалтувати в Україну під радісні крики натовпу: з'явилося відео

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Понеділок 11 квітня 2022 10:35
Окупанти їдуть вбивати і ґвалтувати в Україну під радісні крики натовпу: з'явилося відео Колаж РБК-Україна: російські військові їдуть вбивати в Україну під крики натовпу
Автор: Світлана Мащенко

Якщо у когось ще залишилися сумніви з приводу того, що є "погана путінська армія" і "хороші росіяни", відео в нашій статті покаже, що це не так.

Кадри розмістив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

На них видно, що колону російської техніки, яка прямує в Україну, проводжає група підтримки.

Маса з прапорцями вигукує, махає руками, знімає прохід колони на телефони.

Серед присутніх - дитина у військовій формі, чоловік у куртці з написом СРСР, на цивільних автомобілях, що приїхали, символіка Z.

"А потім нам кажуть, що це путін один винен, а не прості росіяни. Це путін ґвалтував у Бучі? Це путін запускав ракету в Краматорськ?.. Махати руками вбивцям - є сама пряма співучасть у вбивстві", - пише Геращенко.

Дивіться нижче відео:

Раніше ми писали про розповідь маленької дівчинки, якій довелося пройти через жахи окупації Маріуполя.

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