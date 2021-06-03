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Оккупанты бьют тревогу из-за воды в Крыму: реки и водохранилища пересохли еще больше

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Крым, Четверг 03 июня 2021 10:55
Оккупанты бьют тревогу из-за воды в Крыму: реки и водохранилища пересохли еще больше Коллаж РБК-Украина: Воды в Крыму стало еще меньше
Автор: Светлана Мащенко

Воды на оккупированной территории Крымского полуострова стало еще меньше. Реки и водохранилища значительно обмелели в сравнении с прошлым месяцем, и ситуация стала еще хуже, чем год назад.

Об этом отчитались в службе "Гидрометцентра" оккупантов.

Согласно последним данным, общий запас воды в водохранилищах на начало лета составляет 79,24 млн кубометров, что на 6,53 млн меньше, чем в начале мая. А также на 5,92 млн меньше, чем еще год назад.

Ситуацию объясняют отсутствием достаточного количества осадков, что образуют сток. А после третьей малоснежной зимы вновь повторяется ситуация, как в прошлом году.

Реки в округах Алушты, Судака, Феодосии пересыхают.

За прошлый месяц осадков выпало от 7 до 35% нормы, от чего особенно страдают бассейны рек Кача, Бельбек, Черная, Салгир.

Отметим, что в начале февраля оккупанты отчитались, что наиболее близкими к "мертвому объему" были Балановское, Тайганское и Партизанское водохранилища.

До 2014 года материковая территория Украины обеспечивала полуостров пресной водой на 88%. Теперь же оккупационные власти вынуждены пополнять запасы из водохранилищ природного стока и подземных источников. Это привело к засолению почвы на полуострове.

Ранее мы писали, что оккупанты жестко оконфузились на торжестве в Крыму.

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