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Окупант РФ, який побував в українському полоні, знову рветься в бій

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Субота 02 квітня 2022 14:38
Окупант РФ, який побував в українському полоні, знову рветься в бій Окупант знову хоче воювати проти України (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

26-річний військовий з Саратовської області Андрій Крендельов, який був в українському полоні і повернувся додому, знову хоче воювати проти нашої країни.

Про це повідомляє Telegram-канал InformNapalm.

Молодший сержант пройшов реабілітацію і навіть був у відпустці, але зараз він знову висловив бажання відправитися на війну проти України.

Відзначимо, що в полон Крендельов здався сам і тоді ж записав відео, в якому розкаявся у своїх злочинах проти українського народу і закликав РФ не йти війною проти України.

Після обміну полоненими росіянин не вірив, що йому вдалося повернутися додому.

Він розповів, як відбувався обмін полоненими. Із зав'язаними очима його доставили на точку обміну і передали російській стороні.

"Невгамовний долбо*б, життя його нічому не вчить, але ж вижити міг хтось більш тямущий і розумний, але таких, мабуть, в російській армії немає...",- сказано в повідомленні пабліку.

Як ми писали раніше, російські солдати шлють додому баули з награбованим в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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