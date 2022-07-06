Оккупант в Харьковской области вел кровавый дневник: что в нем писал жестокий захватчик

О чем писал оккупант

Дневник захватчик начал вести 28 марта, а пересек границу он с 24 на 25 марта 2022 года. В так называемом "эссе" он описывает каждый день своего пребывания на украинской земле. Дневник нашли наши защитники среди всего, что оставили в домах после себя россияне в одном из домов. Всего в тетрадке 10 листов.

Позывной "Пес"

У российского военного был позывной "Пес". Когда велись обстрелы района Салтовка в Харькове захватчик особенно смакует эти события. Он наслаждается обстрелами, называя это прекрасным.

"Господи, это белая страшная, но хорошая ночь. В пригороде Харькова с частными домами. В прицел я видел огромную полосу домов, до самых многоэтажек Харькова. Этой ночью все поливалось огнем "Градов". В прицеле я видел, как горело все. Это белая просто огромная полоса деревень, охваченных пламенем. Небо было кроваво-красного цвета всю ночь. И над нашими "Градами" и над селами. Это было ужасно, но как хорошо. Я запомнил это на всю жизнь. В памяти своей я отметил это как кровавую ночь", - пишет оккупант.

Кем был россиянин

Как оказалось, россиянину всего 20 лет, он из-под Пскова, подписал контракт и стал разведчиком 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из города Луга.

"Это не был офицер. Это не был командир, но это был военнослужащий контрактной службы. То есть, он уже проходил службу не первый год", - рассказал командир спецподразделения ВСУ "Ментол".

Армия мародеров

"Пес" совершенно не отличился в боях. Из записей 20-летнего солдата можно убедиться, что они только грабили и убивали. Чуть ли не в каждой строке он описывает, как наживаются на украинском имуществе российские захватчики.

"Мы стали в каком-то поселке, достаточно богатом. В этом доме стояла еще "БМВ", заводившаяся с кнопки "Старт". Крыша откидывается. В каком-то втором доме ребята обнаружили "Додж". Еб**и укропская Рублевка", - описывает "Пес".

Смерть оккупанта

Украинские военные сообщают, что дневник стал последним, что писал захватчик. Его уничтожили наши бойцы.

Как потом сообщил Генеральный штаб Украины, живыми из его подразделения из-под Харьковщины выбрались совсем не все.

"В связи с невосполнимыми потерями в районе Харькова, подразделения 25-й омсбр (Луга) 6-й армии покинули зону боевых действий и возвращены в район н. г. Нехотеевка Белгородской области", - отметили в ведомстве.