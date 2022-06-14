Как оказать первую помощь при отеке Квинке: эти знания могут спасти жизнь человеку

Большинство аллергиков боится появления отека Квинке, так как это самая опасная аллергическая реакция. Предугадать, на что именно может возникнуть такая аллергическая реакция, если ранее не было подобных ситуаций, очень сложно. Особенно опасно получить отек Квинке, если рядом нет врача.

Что может вызвать отек Квинке

Пищевые продукты: цитрусовые, ягоды, орехи, бобовые, грибы, молочные продукты, яйца, алкоголь, шоколад, морепродукты

Пыльца различных растений

Лекарства: антибиотики, антибактериальные препараты, иммуноглобулины.

Шерсть домашних животных

Укус различных насекомых (пчел, шершней, ос)

Как проявляется отек Квинке

После контакта с источником аллергена или же после приема определенной пищи, укуса насекомого, могут развиться такие реакции:

Отечность лица (щеки, губы, веки)

Отек горла, гортани (может возникнуть внезапно и продолжаться от нескольких часов до нескольких дней)

Отек внутренних органов, который проявляется болью, тошнотой, рвотой, поносом

Кашель и захриплость голоса

Проблемы с дыханием

Крапивница

Главная опасность отека Квинке - нарушение проходимости дыхательных путей, что может стать угрозой для жизни. Именно поэтому, как только в отделе горла или гортани возникает отек, нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Как оказать первую помощь

1. Убрать действие аллергена и если это возможно - звонить на номер 103

2. Освободить шею и грудную клетку пострадавшего от сжимающей одежды, чтобы обеспечить доступ воздуха и эффективное дыхание

3. Помочь пострадавшему принять удобное положение, которое облегчит дыхание

4. Если в дыхательных путях есть еда или другие предметы - удалить их

5. Если у пострадавшего есть автоинъектор с адреналином - помочь ему им воспользоваться

6. Если пострадавший потерял сознание - оценить наличие дыхания: