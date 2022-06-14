Як надати першу допомогу при набряку Квінке: ці знання можуть врятувати життя людині

Більшість алергіків боїться появи набряку Квінке, бо це найнебезпечніша алергічна реакція. Передбачити, на що саме може виникнути така алергічна реакція, якщо раніше не було подібних ситуацій, дуже складно. Особливо небезпечно отримати набряк Квінке, якщо поруч немає лікаря.

Що може викликати набряк Квінке

Харчові продукти: цитрусові, ягоди, горіхи, бобові, гриби, молочні продукти, яйця, алкоголь, шоколад, морепродукти

Пилок різних рослин

Ліки: антибіотики, антибактеріальні препарати, імуноглобуліни.

Шерсть домашніх тварин

Укус різних комах (бджіл, шершнів, ос)

Як проявляється набряк Квінке

Після контакту з джерелом алергену або ж після прийому певної їжі, укусу комахи, можуть розвинутися такі реакції:

Набряклість обличчя (щоки, губи, повіки)

Набряк горла, гортані (може виникнути раптово і тривати від декількох годин до декількох днів)

Набряк внутрішніх органів, який проявляється болем, нудотою, блювотою, проносом

Кашель і захриплість голосу

Проблеми з диханням

Кропивниця

Головна небезпека набряку Квінке - порушення прохідності дихальних шляхів, що може стати загрозою для життя. Саме тому, як тільки у відділі горла або гортані виникає набряк, потрібно негайно звернутися за медичною допомогою.

Як надати першу допомогу

1. Прибрати дію алергену і якщо це можливо - дзвонити на номер 103

2. Звільнити шию і грудну клітку потерпілого від стискаючого одягу, щоб забезпечити доступ повітря та ефективне дихання

3. Допомогти потерпілому прийняти зручне положення, яке полегшить дихання

4. Якщо в дихальних шляхах є їжа або інші предмети - видалити їх

5. Якщо у потерпілого є автоін'єктор з адреналіном - допомогти йому ним скористатися

6. Якщо потерпілий втратив свідомість - оцінити наявність дихання: