Охотники за ураганами сняли Дориан изнутри: потрясающее видео из "глаза" стихии

Ураган Дориан обрушился на Багамские острова и уже забрал жизни как минимум пяти человек. А сегодня, 3 сентября, стихия пятой категрии должна обрушиться на американский штат Флорида.

Очевидцы рассказывают, что "ураган гудит, как мотор самолета". В самый пик стихии сила ветра достигала 320 километров в час (88 метров в секунду). На Багамах разрушено около 13 тысяч домов.

Власти США отменили около 1000 авиарейсов. А Дональд Трамп перенес поездку в Польшу, где кроме всего прочего должен был встретиться с Владимиром Зеленским.

Ураган Дориан (видео: YouTube/VOA News)

Охотнику за ураганами и метеорологу Гаррету Блэку удалось сделать потрясающие кадры, сделанные в самом центре природной стихии. Видео было снято, когда ураган свирепствовал над Багамами.

На снятых с самолета материалах видно сплошную стену облаков с пробелом, сквозь которую светит солнце и видно голубое небо.

Ураган Дориан (видео: YouTube/6abc Philadelphia)

Блэк рассказал, что видел молнии, а также измерил скорость ветра "Дориана", когда ураган нанес удар по островам - она составила 297 км/час. "Это совершенно ужасно и катастрофически. Особенно для Багамских островов", - признал он.

Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало видеозапись, как выглядит ураган "Дориан" из космоса, в тот момент, когда он только готовился ударить по Багамских островах.

Ураган Дориан (видео: YouTube/NASA)

Ранее мы писали о том, что по Европе пронесся мощный торнадо. В результате стихии 14 человек получили различные травмы, около 100 домов полностью разрушены. В сети публикуют фото и видео последствий стихийного бедствия.